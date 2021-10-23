До України йде похолодання, у неділю низькі градуси охоплять всю країну: прогноз погоди на 23-24 жовтня

Погода в Україні принесе сильне похолодання найближчими вихідними.
Вже від суботи, 23 жовтня, в Україні суттєво похолодає на Заході та Півночі, вдень +7+12 градусів. На решті території ще побуде тепла погода, +12+18 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Дощі в суботу можливі - від Харківщини, Сумщини через центральну частину до Одещини", - написала вона на сторінці у Facebook.
Крім того, може зачепити вологою Волинь, Рівненщину, північні райони Київщини та Чернігівщини.
Пізно ввечері у суботу - на Луганщині та Донеччині також невеликі дощі.
У неділю, 24, жовтня, невеликі дощі ймовірні на північному сході України, але температура повітря далі знижуватиметься і протягом дня максимально передбачається лише +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів.
Вітер із західного переходитиме на північно-західний і залишатиметься рвучким, сильним.
У Києві вихідними суттєві опади не очікуються. Вітер втримається поривчастим, некомфортним. Температура повітря у столиці почне поступово знижуватися - у суботу до +12, у неділю до +6+8 градусів.
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