До України йде похолодання з дощами: які регіони накриє злива

У середу, 3 листопада, знову потепліє.
У вівторок, 2 листопада, в багатьох областях України очікуються дощі, а на півночі країни ще й похолодання.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"2 листопада похолоднішає у північних областях, а в багатьох областях України з'являться дощі. У вівторок у столиці стовпчики термометрів стрибнуть вниз, десь до +7+8 градусів, ще й можливий дощ", - поділилася вона прогнозом на своїй сторінці у Facebook.
В Укргідрометцентрі також повідомили, що у вівторок більшість регіонів України накриють дощі. Їх слід очікувати у східних, та південних областях, зливи можливі у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській.
Сухо буде лише у західних, північних та частково центральних областях.
Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла.