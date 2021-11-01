До України йде похолодання з дощами: які регіони накриє злива

До України йде похолодання з дощами: які регіони накриє злива

У середу, 3 листопада, знову потепліє.

У вівторок, 2 листопада, в багатьох областях України очікуються дощі, а на півночі країни ще й похолодання.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"2 листопада похолоднішає у північних областях, а в багатьох областях України з'являться дощі. У вівторок у столиці стовпчики термометрів стрибнуть вниз, десь до +7+8 градусів, ще й можливий дощ", - поділилася вона прогнозом на своїй сторінці у Facebook.

В Укргідрометцентрі також повідомили, що у вівторок більшість регіонів України накриють дощі. Їх слід очікувати у східних, та південних областях, зливи можливі у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській.

Сухо буде лише у західних, північних та частково центральних областях.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла.

Метеозалежність: листопад почнеться дощем, а закінчиться снігом

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