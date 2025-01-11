До України йде похолодання зі снігом: де погода погіршиться вже завтра

Жителі деяких регіонів можуть відчути зниження температури вже найближчої ночі.

12 січня в Україні передбачається похолодання: температура повітря знизиться вночі до 0-4 градусів морозу, а вдень очікується у більшості областей від 1 морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі та завтра вранці опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у північних та центральних областях.

12 січня у Києві вночі очікуються -1-4 градуси, вдень 0+2 градуси.

Переважатиме хмарна погода з із мокрим снігом найближчої ночі, завтра вдень - без істотних опадів, можливі періодичні невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

"На наступному тижні в Україні також буде прохолодно, але без серйозних морозів - середньоєвропейська зима", - додала вона.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні погодні умови. Більше про це читайте у новині.

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