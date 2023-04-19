До України йде похолодання зі зливами та грозами: синоптик попередив про погіршення погоди

Вже найближчим часом в Україні зіпсується погода. Зокрема, вже від завтра, 20 квітня, очікується незначне похолодання на 1-3 градуси.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, вже сьогодні, 19 квітня, у частині регіонів будуть опади та сильний вітер.

"Сьогодні у другій половині дня та в ніч на завтра у південних, східних та Кіровоградській області очікуються дощі, подекуди сильні зливи, грози, град та шквали", - попередив він

В інших областях України також дощитиме, але опади будуть слабкими та короткочасними.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич у своєму огляді на тиждень, 17-23 квітня, також попереджав про погіршення погоди. За його словами, дощі відновляться у більшості областей, місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру.

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