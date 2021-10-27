До України йде потепління до майже +20°: синоптики розповіли, де і коли покращиться погода

До України йде потепління до майже +20°: синоптики розповіли, де і коли покращиться погода

Погода в четвер і п'ятницю в Україні буде теплою.

Погода в Україні найближчими днями буде теплою - до країни повернеться потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, згідно з прогнозом, завтра, 28 жовтня, в Україні переважно без опадів, місцями невеликий дощ можливий вдень у північно-східних областях, а уночі та вранці у західній частині подекуди туман.

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Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +9 °С до +14 °С. Найтепліше буде традиційно на півдні і Закарпатті, де прогнозують до +17 °С. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

У Києві протягом дня 28 жовтня погода буде теж сухою. Температура вдень до 11-13 °С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У п'ятницю, 29 жовтня, в Україні також буде тепло: у регіонах буде переважно 10-15 °С, на Заході - до +18 °С. Опадів в Україні не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві уночі і вранці 28 жовтня місцями можливий туман, але дощу не передбачається. Температура вночі до +7-9 °С , вдень +12-14 °С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Українцям також розповіли, чи буде сніг на зимові свята.

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