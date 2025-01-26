До України йде потепління: як і де зміниться погода у понеділок, 27 січня

У понеділок, 27 січня, синоптики обіцяють українцям суху та доволі теплу погоду.

Про це йдеться у повідомленні "Укргідрометцентру".

Погода в областях 27 січня

У західних областях сонячно, хмарно з проясненнями, без опадів. Середня нічна температура повітря 0…+3 градуси, денна +8+10 градусів.

У північних областях сонячно, хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря +3+1 градус, денна +5+7 градусів.

У центральних областях сонячно, хмарно з проясненнями, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +4+2 градуси, +6+8 градусів.

У південних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +3+1 градус, денна +7+9 градусів.

У східних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря 0…+2 градуси, денна +5+7 градусів.

Раніше ми писали, якою буде погода сьогодні, 26 січня. Більше про це читайте у новині.

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