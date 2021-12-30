До України йде потепління з опадами: прогноз погоди на Новий рік, 31 грудня

До України йде потепління з опадами: прогноз погоди на Новий рік, 31 грудня

Завтра в країні буде хмарно.

На Новий рік, у п'ятницю, 31 грудня, в Україні потеплішає та прийдуть опади у вигляді снігу та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних областях дощ, вночі місцями з мокрим снігом, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. На решті території невеликий сніг, вдень подекуди з дощем, лише в південній частині вночі без істотних опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на сході країни вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу. На дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у західних та східних областях туман, у північних та центральних областях місцями ожеледь. Вітер південно-західний,7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 31 грудня очікується невеликий сніг, вдень з дощем. Вночі та вранці слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. Через ожеледицю на дорогах та місцями ожеледь у столиці оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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