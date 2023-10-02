До України йде різке похолодання: синоптик назвав точні дати

У неділю, 8 жовтня, у західних областях місцями передбачаються​​​​​​​ заморозки -3 градуси.

Ближче до вихідних, 7-8 жовтня, прийде відчутне похолодання. Очікується поривчастий вітер, місцями з невеликими дощами.

Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За його словами, середньодобова температура у жовтні у більшості областей опуститься нижче +15 °С.

"Друга половина наступного тижня ознаменується прохолодною, вітряною погодою, місцями з невеликими дощами та суттєвим похолоданням. Очікувані умови погоди укладаються в кліматичну норму для цього сезону та не є аномальними" - попередив він.

Зниження температури очікується 5 жовтня. До України прийде антициклон із заходу. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11°С, вдень +17…+22°С.

"У п'ятницю, 6 жовтня, у зв'язку з розвитком циклонічності над країнами Балтії, значно знизиться тиск і пройдуть дощі в більшості областей України, крім західних регіонів. На Лівобережжі та у південних областях помірні дощі, місцями у супроводі гроз", - йдеться у його прогнозі.

Погода на вихідних

У суботу, 7 жовтня, у західних та місцями у північних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті країни без істотних опадів. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С.

У неділю, 8 жовтня, у західних областях місцями передбачаються заморозки -3...0 °С; вдень +7…+12 °С. Вдень істотних опадів не очікується, лише вдень на півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С.

Раніше повідомлялти прогноз погоди на понеділок, 2 жовтня. Читайте за цим посиланням.

Читайте також: