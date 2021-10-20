До Україні йде серйозне похолодання: синоптикиня розповіла, коли очікувати зниження температури

До вихідних ще трошки побуде тепла.
Ближче до вихідних, від 23 жовтня, до України прийде серйозне похолодання.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Так, за її словами 21 та 22 жовтня в Україні очікується потепління, а ось від суботи почне заходити серйозне похолодання.
"Якраз від 23 жовтня в Україну почне заходити серйозне похолодання", - написала Діденко.
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В Укргідрометцентрі також повідомили про зниження температури 23-24 жовтня: вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-10° тепла, у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 8-14°, в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.