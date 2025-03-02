До України йде відчутне потепління: прогноз погоди на понеділок, 3 березня

Понеділок, 3 березня, в Україні без падів, але хмарно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вітер північно-західний, рвучкий. Температура повітря протягом дня очікується +2+5 градусів, на заході до +7, на сході свіжіше, близько нуля", - написала вона.

У Києві понеділок буде хмарним, свіжим, десь в межах 2-4 градусів тепла. Але надалі з кожним днем теплішатиме.

"Вихідними в більшості областей України ймовірно +10+15 градусів", - додала вона.

Раніше синоптикиня повідомили про погоду у березні. Більше про це читайте у новині.

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