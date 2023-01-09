До України йдуть аномально теплі повітряні маси з Африки: коли очікувати зміну погоди

Кінець тижня буде дуже теплим.
Знов весна серед зими. До України йде потепління.
Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.
Так, за його прогнозом, вже цього тижня температура повітря підніметься до +10 градусів.
"Знов весна серед зими. Від 13 січня до більшої частини Європи почнуть надходити аномально теплі повітряні маси з Африки, тому і в Україні знов очікується аномальне потепління до +8+10 градусів", - написав синоптик.
Про потепління також повідомила і Наталія Діденко. "Від Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - прогнозує вона.
Прогноз погоди в Україні на січень-2023
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що січень загалом буде теплим, але періоди похолодання також очікуються. Проте вони будуть короткотривалими. За прогнозами Станіслава Щедріна, морози до мінус 15-20 градусів знову прийдуть до України наприкінці січня на початку лютого.
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