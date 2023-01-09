До України йдуть аномально теплі повітряні маси з Африки: коли очікувати зміну погоди

Знов весна серед зими. До України йде потепління.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його прогнозом, вже цього тижня температура повітря підніметься до +10 градусів.

"Знов весна серед зими. Від 13 січня до більшої частини Європи почнуть надходити аномально теплі повітряні маси з Африки, тому і в Україні знов очікується аномальне потепління до +8+10 градусів", - написав синоптик.

Також читайте Погода відповідає початку квітня: у Києві зафіксували ще три температурні рекорди

Про потепління також повідомила і Наталія Діденко. "Від Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - прогнозує вона.

Прогноз погоди в Україні на січень-2023

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що січень загалом буде теплим, але періоди похолодання також очікуються. Проте вони будуть короткотривалими. За прогнозами Станіслава Щедріна, морози до мінус 15-20 градусів знову прийдуть до України наприкінці січня на початку лютого.

Читайте також: