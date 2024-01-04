До України йдуть циклони: синоптикиня розповіла, як зміниться погода 5 січня

Завтра, 5 січня, Україну накриють циклони Annelie та Brigitta, які зумовлять вологу погоду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощ та мокрий сніг вночі йтимуть практично всюди. Однак на півдні України навіть можливі завтра сонячні прояснення.

Температура повітря буде протягом дня високою, +2+9 градусів, вздовж північних районів свіжіше, -3+2 градуси.

У Києві 5 січня очікується місцями невеликий дощ чи мокрий сніг. На дорогах слизько та мокро. Температура повітря вночі 0+3 градуси, а вдень 0-2 градуси морозу. Тому надвечір ожеледиця зміцніє.

Нагадаємо, в "Укргідрометцентрі" розповіли про погоду на тиждень. Подекуди температура знизиться до 18° морозу.

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