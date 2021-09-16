До України йдуть дощі: прогноз погоди на п'ятницю, 17 вересня

Ночі стають все більш прохолоднішими.

У п'ятницю, 17 вересня, в Україні буде доволі тепла, але місцями дощова погода.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних і Житомирській областях буде хмарно з проясненнями, помірні дощі, грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі, в Карпатах сильні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 16-21°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень дощ, місцями гроза. Температура вночі 4-9°, у Житомирській, Київській і Вінницькій областях 7-12°, на Одещині 12-17°, вдень 20-25°, у північних областях 15-20°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 17 вересня вночі буде без опадів, вдень дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 18-20°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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