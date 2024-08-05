До України йдуть дощі та грози: якою буде погода у понеділок, 5 серпня

За прогнозами синоптикині, на цьому тижні температура повітря в Україні підвищиться.

У понеділок, 5 серпня, очікуються дощі, подекуди з грозами, які пройдуть на південному сході, сході України та в західних областях. На решті нашої території буде суха погода.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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"5-го серпня температура повітря очікується комфортною, протягом дня +24+29 градусів, на півдні місцями до +30 градусів, у західних областях повітря буде завтра найсвіжішим, не вище +20+25 градусів", - написала вона.

У Києві 5-го серпня передбачається суха погода з денною температурою повітря близько +25 градусів.

Діденко наголосила, що на цьому тижні температура повітря в Україні підвищиться, але в межах прийнятних літніх градусів.

Нагадаємо, раніше синоптикиня повідомила, що до України йде нова хвиля сильної спеки.

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