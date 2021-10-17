До України йдуть дощі та заморозки: у яких регіонах 18 жовтня погіршиться погода

До України йдуть дощі та заморозки: у яких регіонах 18 жовтня погіршиться погода

Погода в Україні на початку тижня почне змінюватися.

Погода в Україні завтра, 18 жовтня, почне погіршуватися - у багатьох областях пройдуть дощі, а також опуститься температура повітря.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Так, дощитиме 18 жовтня у Волинській, Рівненській, Сумській, Житомирській, Чернігівській і Київській областях.

Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +8 °С до +13° С. Зокрема, на заході вдень від +7 °С до +13 °С, а вночі навіть до -1 °С. І вже до 20 жовтня "мінусова" температура очікується у Київській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій областях та місцями у західних регіонах.

На півночі 18 жовтня синоптики обіцяють вдень від +8 °С до +10 °С, а вночі до + 2°С. На сході вдень максимум + 13°С, а вночі температура опуститься до +2 °С.

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На півдні буде найтепліше, там вдень стовпчики термометрів покажуть +14 °С, а вночі опустяться до + 3 °С.

У центрі вдень дещо прохолодніше від +8 °С до +10°С. У Києві протягом дня погода буде похмурою. Вдень температура складе максимум +11 °С, вночі опуститься до +4 °С.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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