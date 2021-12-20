До України йдуть люті морози: прогноз погоди на тиждень, 20-26 грудня

Сьогодні ж по всій країні усе ще близько нуля і мокрий сніг від Ужгорода до Донецька.

До України прийдуть люті морози: суттєве похолодання почнеться вже від завтра, 21 грудня. У середу мороз посилиться, утім до вихідних вони мають ослабнути.

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Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 грудня.

Так, сьогоднішній мокрий сніг перетвориться на сніг справжній, і температура опуститься до мінус 13°. Це, щоправда, у нічні години. Сьогодні ж, 20 грудня, по всій країні усе ще близько нуля і мокрий сніг.

А вже завтра, 21 грудня, за прогнозом Укргідрометцентра, до України прийде холодна погода з температурою: вночі 8-14° морозу, вдень 3-9° морозу (21 грудня на північному сході країни та в Карпатах вночі та вдень 9-15° морозу, 22 грудня у східній та північно-східній частині та в Карпатах вночі 15-21°), на Закарпатті та у південній частині вночі 2-8° морозу, вдень 0-6° морозу. Без істотних опадів, лише у більшості західних областей невеликий сніг.

23-24 грудня у західних та північних областях, 25 грудня у більшості областей України невеликий сніг, температура вночі 6-12° морозу, вдень 2-8° морозу, в Карпатах, у східних та північно-східних областях вночі 9-15° морозу, вдень 4-10°.

На вихідних, 25-26 грудня, послаблення морозів на 3-5°. У неділю, 26 грудня, в країні також буде без істотних опадів.

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У Києві від 21 грудня також очікується значне похолодання з температурою вночі 10-12° морозу, вдень 5-7° морозу. Без істотних опадів. Така погода у столиці триматимуться до п'ятниці. А у п'ятницю, 24 грудня, у Києві очікується сніг та послабленная морозів до мінус 3-5°. На вихідних, 25-26 грудня, до Києва повернеться "плюс" та дощі.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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