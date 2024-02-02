До України йдуть небезпечні метеорологічні явища: в яких регіонах буде штормити

3 лютого вночі на заході країни, вдень в більшості областей України пориви вітру до 15-20 метрів.

До України йдуть небезпечні метеорологічні явища. В суботу, 3 лютого, вночі на заході країни та в більшості областей нашої держави очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомили в пресслужбі “Укргідрометцентру”.

“3 лютого вночі на заході країни, вдень в більшості областей України пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. І рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, - розповіли в “Укргідрометцентрі”.

Нагадаємо, що лютий 2024 року в Україні буде досить теплим, однак нестабільним.

Читайте також: