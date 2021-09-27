До України йдуть нічні заморозки: коли та яким регіонам готуватися до мінусової температури

Проте вдень в країні буде доволі тепло - до +15°.
Попри доволі теплі дні, ночі в Україні будуть доволі холодними, а у більшості регіонів цього тижня очікуються навіть заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 30 вересня у східних, північних та більшості центральних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту, в Чернігівській, Сумській та Луганській областях і в повітрі 0-3°.
Також 30 вересня заморозки на поверхні ґрунту 0-3° прогнозують і у Київській області, проте вдень температура повітря прогріється до10-15° тепла.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.