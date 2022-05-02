До України йдуть заморозки: де і коли чекати на мінусову температуру

5-6 травня вночі у північних, більшості західних та центральних областей, 6 травня і у східних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зазначається, що пропри холодні ночі вдень температура повітря прогріватиметься в Україні до 14-19° тепла, у південних областях та на Закарпатті до 22°. У північних регіонах і в центральних областях традиційно буде дещо прохолодніше - до 12-17° тепла.
Заморозки також 5-6 травня також очікуються і у Київській області. Натомість у Києві нічних заморозків у ці дні не буде.
Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".
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