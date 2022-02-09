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До України з Британії прибув літак з допомогою для сил територіальної оборони: фото

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До України з Британії прибув літак з допомогою для сил територіальної оборони: фото

Вторгнення Росії: до України доставили бронежилети, шоломи тощо.

До України 9 лютого прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії, призначеною для сил територіальної оборони. Це військові товари та техіка.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

"8-9 лютого до України прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великої Британії – військові товари і техніка для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети, шоломи тощо. Дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу", – йдеться у повідомленні міністра.

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії, ексголова МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна отримає від Британії ракетне озброєння для протидії російському флоту у Чорному та Азовському морях.

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