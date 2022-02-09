До України з Британії прибув літак з допомогою для сил територіальної оборони: фото

До України з Британії прибув літак з допомогою для сил територіальної оборони: фото

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До України 9 лютого прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії, призначеною для сил територіальної оборони. Це військові товари та техіка.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"8-9 лютого до України прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великої Британії – військові товари і техніка для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети, шоломи тощо. Дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу", – йдеться у повідомленні міністра.

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to from - military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance pic.twitter.com/xZL1M5doeU — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії, ексголова МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна отримає від Британії ракетне озброєння для протидії російському флоту у Чорному та Азовському морях.

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