До України з Москви повернули хлопчика, сімʼю якого розділила лінія фронту

Давид, якому на момент вторгення було 11 років, виїхав у контрольовану Україною частину Донеччини, а потім опинився у Москві, повернувся до родини.

В Україну вдалося повернути хлопчика Давида з Донеччини, який спершу опинився на окупованій території, а потім у Москві.

Історію родини розповіла голова Української мережі за права дитини Дар’я Касьянова "УП. Життя" і віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

До війни Давид жив із батьками та братами і сестрами на Донеччині. Згодом сім'я переїхала на Львівщину.

Від початку вторгнення батько дітей служить у ЗСУ.

Тим часом Давид, якому на той момент було 11 років, виїхав у контрольовану Україною частину Донеччини у гості до прабабусі. Після 22 лютого 2022 року дитина перебувала під окупацією.

"Він жив з прабабусею в селі Старомлинівка Донецької області. Його мати, Лілія, з трьома молодшими братами та сестрами на той момент жила на Львівщині. Так хлопчик опинився на тимчасово окупованій території, а сімʼю розділила лінія фронту", – повідомила Ірина Верещук.

Потім Давида вивезли у Донецьк до дядька, який пізніше відвіз хлопчика до Москви. Мама не могла поїхати і повернути сина, через те, що її чоловік захищає Україну.

Дядько Давида віддавати не хотів, погрожував влаштувати дитину у притулок.

"Давид дуже хотів до мами і в Україну. Дитина – патріот. Його мама звернулася на гарячу лінію Міністерства реінтеграції, і ми розробили план, як повернути Давида додому", – розповіла Дар’я Касьянова.

Спільними зусиллями дитину вдалося повернути в Україну.

"Тепер у них все добре. Правда, і хлопчик, і мама потребують психологічної підтримки", – розповідає Дар’я Касьянова.

Тим часом Маріупольська міськрада повідомила, що в окупованому місті люди живуть в аварійних, напівзруйнованих будинках та стоять у чергах до так званих "держустанов". Там за майже 1,5 року окупації майже нічого не змінилося. Зокрема, більшість пошкоджених внаслідок війни будинків досі перебувають у напівзруйнованому стані.

Раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує через уникнення РФ відповідальності за окупацію 2008 року частини Грузії та 2014 року Криму.

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