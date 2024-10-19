До України з полону повернувся коханий слідчої з Маріуполя Мар’яни Чечелюк: що відомо

Захисника Владислава Андріанова вдалося повернути додому через декілька місяців після того, як повернулася з полону його дівчина.

У ніч з 18 на 19 жовтня уперше вдалося обміняти військових, які отримали вироки в судах Росії на тривалі терміни або довічне ув'язнення. Серед них – боєць "Азову" Владислав Андріанов – коханий слідчої з Маріуполя Мар’яни Чечелюк.

Про це Мар’яна Чечелюк повідомила в Instagram.

“Вдома“, – коротко написала Мар’яна про чоловіка.

Каханий Мар’яни Чечелюк вже вдома / Фото: із соцмереж

28-річний боєць “Азову” Владислав Андріанов пережив російський теракт в Оленівці, а торік окупанти незаконно “засудили” його до 25 років колонії.

Варто зазначити, що Мар’яна з Владиславом були разом у 2022 році під час оборони “Азовсталі” у Маріуполі. Захисника вдалося повернути додому через кілька місяців після того, як повернулася його дівчина.

Мар’яна Чечелюк та Владислав Андріанов / Фото: із соцмереж

24-річна Мар’яна Чечелюк — слідча Національної поліції з Маріуполя. Вона провела у полоні два роки. Дівчина носила нитку навколо пальця замість обручки і саме це допомагало їй не втрачати надію в полоні.

Слідчу повернули додому 31 травня 2024 року. Мар’яна думала, що її коханий уже перебуває на батьківщині, але, оскільки цього тоді ще не відбулося, то пообіцяла боротися за возз’єднання з ним.

Зазначимо, під час 58-го обміну військовополоненими додому повернулися 95 захисників України. Це воїни, які захищали Маріуполь і “Азовсталь”, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Зокрема 34 військовослужбовці “Азову”, які боронили Маріуполь.

Нагадаємо, 31 травня 24-річна слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк повернулася з полону. Дівчину два роки утримували в жахливих умовах. Два роки катувань, тортур, голодування й хвороб в умовах повної інформаційної ізоляції - ось ціна, яку заплатила українка за відмову зрадити свою країну.

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