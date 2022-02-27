До України з Польщі прибув черговий конвой зі зброєю

До України з Польщі прибув черговий конвой зі зброєю

У ЗСУ подякували полякам за підтримку.

З Польщі до України прибув черговий конвой зі зброєю.

Про це повідомили заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Оцєпа та Генштаб ЗСУ.

"Наш черговий конвой, цього разу з боєприпасами, він вже в Україні", - написав Марцін Оцєпа.

У ЗСУ подякували полякам за підтримку.

"Збройні Сили України вдячні Народу, Президенту, Парламенту, Уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Республіки Польща за важливий військовий дар Польщі та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом", - зазначили у Генштабі ЗСУ.