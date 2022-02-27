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До України з Польщі прибув черговий конвой зі зброєю

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До України з Польщі прибув черговий конвой зі зброєю

У ЗСУ подякували полякам за підтримку. 

З Польщі до України прибув черговий конвой зі зброєю. 

Про це повідомили заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Оцєпа та Генштаб ЗСУ. 

"Наш черговий конвой, цього разу з боєприпасами, він вже в Україні", - написав Марцін Оцєпа. 

У ЗСУ подякували полякам за підтримку. 

"Збройні Сили України вдячні Народу, Президенту, Парламенту, Уряду, Міністерству оборони та Збройним Силам Республіки Польща за важливий військовий дар Польщі та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом", - зазначили у Генштабі ЗСУ. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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