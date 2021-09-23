До України з Польщі завезли небезпечну курятину: названо виробника

У м’ясі було виявлено Salmonella Enteritidis.

До України завезли небезпечне куряче м'ясо, в якому була виявлена патогенна для людини бактерія сальмонела (Salmonella Enteritidis).

Виробника та експортера назвали у Госпродпотребслужбі Київської області.

Нагадаємо, курятину виявили 16 вересня 2021 року.

"Попереджаємо операторів ринку про негайне вилучення харчового продукту з обігу та письмове інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - йдеться в повідомленні.

М'ясо експортувалося з Польщі. Виробник: SuperDrob S. A., Karczew; холодильний склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland.

Продукція відправлена до України в кількості 180 кг. Одержувач: ПП "ЛЯМІТ", Львів.

Нагадаємо, у Харківській області вилучають з продажу птицю з сальмонелою. Небезпечну бактерію виявили у крилах індички, яку імпортували з Польщі.

Сальмонела – тип бактерій родини Enterobacteriaceae, який об'єднує анаеробні грамнегативні палички. Сальмонели зустрічаються у диких і свійських тварин. Інфекції, викликані сальмонельозними хробаками, найчастіше зустрічаються у вигляді гострого гастроентериту або гострої діареї, яку важко відрізнити від іншого бактеріального розладу. Після вживання забрудненої їжі або води через 6-12 годин з'являються нудота, блювота і частий пронос.

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