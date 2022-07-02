До України за добу повернулися майже 41 тисяча осіб: яка ситуація у пунктах пропусках

До України за добу повернулися майже 41 тисяча осіб: яка ситуація у пунктах пропусках

За минулу добу, 1 липня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 78 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

Зазначається, що було оформлено 71 вантажівку із гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Зокрема, з України минулої доби виїхали понад 37 тисяч осіб. Понад 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта - до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України за минулу добу майже 41 тисяча осіб, більш як 37 тисяч з них – громадяни України.

Раніше Міжнародна організація з міграції повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 5,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб повернулися до своїх домівок в Україні.

Близько половини тих, хто залишив свої домівки через війну з 24 лютого, тепер повернулися, особливо на північ країни та до Києва.

На Заході звільняють школи від переселенців та будують нові модульні містечка

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