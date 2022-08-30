До України за добу повернулось на 13 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон: які сьогодні черги на ПП

"Краківець", "Косино" та "Дзвінкове", які минулої доби працювали з перебоями, наразі працюють у штатному режимі.

За добу 29 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 89 тисяч осіб та майже 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 38 тисяч осіб. Понад 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу повернулася понад 51 тисяча осіб, майже 48 тисяч з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 48 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Пункти пропуску "Краківець", "Косино" та "Дзвінкове", які минулої доби функціонували з перебоями, наразі працюють у штатному режимі.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 30 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 8 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 25 л/а, 2 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

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