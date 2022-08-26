До України за добу повернулось на 3 тисячі людей більше, аніж виїхали за кордон: які сьогодні черги на ПП

Найбільші черги утворились на кордоні з Польщею.

За минулу добу, 25 серпня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 87 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 42 тисячі осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу повернулися понад 45 тисяч осіб, понад 41 тисяча з них – громадяни України.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 26 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Угринів" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 20 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Шегині" - 50 л/а, 0 автобуса, 60 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 30 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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