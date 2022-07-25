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До України за добу повернулось на 8 тис. людей більше, ніж виїхали за кордон: які сьогодні черги на ПП

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До України за добу повернулось на 8 тис. людей більше, ніж виїхали за кордон: які сьогодні черги на ПП

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

За добу 24 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 82 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали майже 37 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнула кордон до Польщі, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Водночас повернулись з-за кордону понад 45 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.

За цей час на кордоні також було оформлено 57 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 25 липня черги зафіксовано лише на українсько-польському кордоні у таких пунктах пропуску:

  • "Угринів" - 0 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
  • "Грушів" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
  • "Шегині" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Нагадаємо, від 18 липня, на кордоні з Польщею рух легковиків на виїзд через пункт пропуску "Краківець" призупинили на 10 днів.

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