До України за добу повернулося понад 37 тисяч осіб: яка ситуація на кордоні

З України 5 липня виїхали 36 тисяч осіб. Натомість повернулося з-за кордону понад 37 тисяч осіб.
За даними прикордонників, протягом минулої доби західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 73 тисячі осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Із 36 тисяч осіб, які вибули з України за вчора, понад 21 тисячі перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
Тим часом до України за минулу добу понад 37 тисяч осіб, майже 34 тисячі з них – громадяни України. Також оформлено 55 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.
Нагадаємо, двоє закарпатців на кордоні заховалися за фіранкою у бусі, щоб потрапити до Словаччини.
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