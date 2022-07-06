До України за добу повернулося понад 37 тисяч осіб: яка ситуація на кордоні

До України за добу повернулося понад 37 тисяч осіб: яка ситуація на кордоні

З України 5 липня виїхали 36 тисяч осіб. Натомість повернулося з-за кордону понад 37 тисяч осіб.

За даними прикордонників, протягом минулої доби західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 73 тисячі осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Із 36 тисяч осіб, які вибули з України за вчора, понад 21 тисячі перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Також читайте Щоб побороти корупцію: Шмигаль анонсував в Україні цифровізацію митниці

Тим часом до України за минулу добу понад 37 тисяч осіб, майже 34 тисячі з них – громадяни України. Також оформлено 55 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.

Нагадаємо, двоє закарпатців на кордоні заховалися за фіранкою у бусі, щоб потрапити до Словаччини.

Читайте також: