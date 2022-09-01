До України за добу повернулося 45 тисяч осіб: які сьогодні черги на кордонах

З України минулої доби виїхали понад 43 тисячі осіб, тоді як повернулись з-за кордону 45 тисяч осіб.

За добу 31 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 88 тисяч осіб та майже 19 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 43 тисячі осіб. Майже 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули 45 тисяч осіб, понад 41 тисяча з них – громадяни України.

За цей час було оформлено 79 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 1 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 70 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 1 автобус, 60 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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