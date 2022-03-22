в які краіни можна потрапити без закордонного паспорту

До України за минулу добу прибули майже 17 тисяч осіб

До України за минулу добу прибули майже 17 тисяч осіб

Пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшується.

До України за минулу добу, 21 березня, прибули майже 17 тисяч осіб. Близько 14 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки. Загалом, з початку війни до України повернулися близько 355 тисяч українців.

Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 59 тисяч осіб та більше 11 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Минулої доби з України виїхали понад 42 тисячі осіб. 29 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

Прикордонники нагадують, що для перетину кордону до ЄС можна обрати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.

За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 600 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Нагадаємо, у Білорусі біля кордону з Польщею припинив роботу пункт розміщення мігрантів.

Читайте також: