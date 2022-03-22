До України за минулу добу прибули майже 17 тисяч осіб

Пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшується.
До України за минулу добу, 21 березня, прибули майже 17 тисяч осіб. Близько 14 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки. Загалом, з початку війни до України повернулися близько 355 тисяч українців.
Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 59 тисяч осіб та більше 11 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Минулої доби з України виїхали понад 42 тисячі осіб. 29 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.
Прикордонники нагадують, що для перетину кордону до ЄС можна обрати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.
Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.
За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 600 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.
Нагадаємо, у Білорусі біля кордону з Польщею припинив роботу пункт розміщення мігрантів.
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