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До України за минулу добу прибули майже 17 тисяч осіб

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До України за минулу добу прибули майже 17 тисяч осіб

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Пасажиропотік на західній ділянці кордону зменшується.

До України за минулу добу, 21 березня, прибули майже 17 тисяч осіб. Близько 14 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки. Загалом, з початку війни до України повернулися близько 355 тисяч українців. 

Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 59 тисяч осіб та більше 11 тисяч транспортних засобів. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Минулої доби з України виїхали понад 42 тисячі осіб. 29 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів. 

Прикордонники нагадують, що для перетину кордону до ЄС можна обрати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі. 

За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 600 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Нагадаємо, у Білорусі біля кордону з Польщею припинив роботу пункт розміщення мігрантів.

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