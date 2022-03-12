До України за минулу добу прибули понад 18 тисяч осіб

До України за минулу добу прибули понад 18 тисяч осіб

Державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 94 тисяч осіб.

До України за минулу добу, 11 березня, прибули понад 18 тисяч осіб, майже 15 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, що планують захищати майбутнє своєї країни.

За 16 останніх днів до України повернулися близько 220 тисяч українців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Вчора державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 94 тисяч осіб та понад 14 тисяч транспортних засобів.

За даними прикордонників, що пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби.

З України виїхали майже 75 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 49 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів мінімальні.

Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім пропускного пункту «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.

За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Прикордонники рекомендують обирати для перетину кордону до ЄС пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

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