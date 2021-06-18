До України заходить справжня літня спека: прогноз погоди на вихідні та Трійцю

Спека, яка прийде на вихідних, триматиметься і на наступному тижні.

Впродовж триденних з нагоди Трійці вихідних, 19-21 червня, в Україні буде спекотна погода, яка у суботу та неділю у деяких регіонах розбавиться опадами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 19 червня, в Карпатському регіоні, південній частині та у більшості центральних областей місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

У неділю, 20 червня, вночі у південних, більшості центральних та північних областей, вдень на Правобережжі невеликі, місцями помірні дощі, окремі грози, на решті території країни без опадів.

На Трійцю, 21 червня, в Україні буде сухо, лише в Карпатському регіоні окремі невеликі дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень у південних областях та на Прикарпатті 24-29°, на решті території 27-32°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У Києві усі три дні буде сухо та спекотно. Так, завтра, 19 червня, температура вночі становитиме 16-18°, вдень 27-29°. Вітер східний, 7-10 м/с. У неділю та на Трійцю, 20-21 червня, у столиці вночі повітря прогріється до 16-18°, а вдень 20 червня до 27-29°, 21 червня - 30-32°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, від неділі-понеділка до України зайде справжня літня спека - 28-33° і вище.

У суботу, 19 червня, в Україні буде тепло, до спеки. Трохи свіжіше повітря очікується на південному заході України - від Одещини через Чернівецьку область до навколокарпатських областей, 20-25°.

Дощі у суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі - в східному напрямку та супроводжуватимуться грозами, подекуди сильними зливами, шквалом та навіть градом. Лише на Сході, на Сумщині - без істотних опадів.

20 червня, на Зелену неділю, у більшості наших областей градуси будуть височенькими. Дощі на Трійцю пройдуть на Заході, Півдні та подекуди в центральних областях України. У північній частині та на Сході України - без суттєвих опадів, ділиться синоптикиня.

У Києві, за прогнозом Наталії Діденко, в суботу дощі більш ймовірні в другій половині дня. Під час дощів - грози, можливі шквали та град. На Трійцю у столиці очікується суха сонячна погода. Температура повітря передбачається вихідними високою, 26-29°, а східний вітер у Києві буде поривчастим.

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