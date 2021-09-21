До України завезли чотири тонни зараженої сальмонелою індички з Польщі

До України завезли чотири тонни зараженої сальмонелою індички з Польщі

Фахівці вилучають м'ясо.

В індичці, яку завезли до України з Польщі 10 вересня, виявили сальмонелу.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Харківської області.

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Йдеться про понад чотири тонни індичих крилець, наголошують в Європейській системі швидкого реагування щодо харчових продуктах – RASFF. Виробник індички - компанія Indyk-Śląsk з села Вєшова, що на півдні Польщі.

В Україні крильця отрмала "Селміт", яка зареєстрована в Запоріжжі. Крімтого, частину товару надіслали до холодильного складу "Фрост 4" до Дніпра. Фахівці почали вилучати м'ясо з подажу. Наразі невідомо, чи хтось заразився інфекцією.

Нагадаємо, сальмонела – тип бактерій родини Enterobacteriaceae, який об'єднує анаеробні грамнегативні палички. сальмонели зустрічаються у диких і свійських тварин. Інфекції, викликані сальмонельозними хробаками, найчастіше зустрічаються у вигляді гострого гастроентериту або гострої діареї, яку важко відрізнити від іншого бактеріального розладу. Після вживання забрудненої їжі або води через 6-12 годин з'являються нудота, блювота і частий пронос.

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