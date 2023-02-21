До України завезли небезпечний французький сир: може спричинити менінгіт та викидень

До України із Франції завезли небезпечний сир "Гаперон", в якому виявлено патогенні бактерії Listeria monocytogenes, які є збудником тяжкого інфекційного захворювання на лістеріоз.

Про це повідомило управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

У Держпродспоживслужбі закликали негайно повідомити про виявлення цього товару та вилучити його з продажу.

Лістеріоз – інфекційна хвороба, що викликається бактерією Listeria monocytogenes (яка може виживати та розмножуватися при низьких температурах, які зазвичай підтримуються в холодильниках).

Лістеріоз є однією з найважчих хвороб харчового походження. Спалахи цієї хвороби, як правило, пов'язані зі споживанням харчових продуктів, що містять патогенні бактерії у великих кількостях. Симптоми хвороби включають діарею, підвищену температуру, біль голови і м'язові болі. Інкубаційний період короткий і триває кілька днів.

"Особливо небезпечна хвороба для людей з ослабленим імунітетом та вагітних. Клінічні прояви листериозу – менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, викидень, перинатальні інфекції та гастроентерит", - йдеться у повідомленні.

Небезпечні продукти з Франції та Бразилії в Україні

На початку лютого стало відомо, що до України завезли шкідливий сироп Monin для кави, який експортувався з Франції. У його складі перевищено вміст барвника E124, що у такій дозі небезпечний для здоров'я.

З Бразилії до України були привезені небезпечні горіхи, які можуть продаватися у торгових точках. Вони містять перевищений рівень афлатоксинів, які є продуктом життєдіяльності грибів роду Aspergillus.

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