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До України завезли отруйний арахіс з Єгипту: де його вже виявили

До України завезли отруйний арахіс з Єгипту: де його вже виявили

Фото: pixabay.com

В арахісі міститься перевищення максимального рівня афлотоксинів.

На полицях магазинів Одеси та області, а також Івано-Франківщини з'явився небезпечний для здоров'я горіх. У арахісі, який було привезено з Єгипту, виявили перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби.

"Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність", — зазначили у відомстві. 

Афлатоксин-В1 — отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Нагадаємо, у Києві завершили перевірку торговельних мереж на наявність небезпечного печива румунського виробництва, яке може викликати у людини параліч.

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Отруйний спирт, через який загинули десятки людей, досі може бути в продажу

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