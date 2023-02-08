До України завезли партію отруйних бразильських горіхів, що можуть викликати рак

До України завезли партію горіхів їз Бразилії з підвищеним вмістом афлатоксинів, які викликають появу раку печінки.

Про це попереджає Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Зазначається, що у бразильському горіху, який експортувався з Бразилії, перевищено максимально допустимий рівень афлатоксинів.

"Стосовно виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2) в бразильському горіху, що експортувався з Бразилії (експортер: AMENDOPERES LTDA, Brazil; трейдер: ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES B.V., Netherlands) до України (одержувач: ТзОВ «КРІОЛІТ-Д», вул. Океанська, 4, м. Дніпро)", – йдеться в повідомленні.

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає продавців, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції про необхідність вилучити її з обігу та письмово проінформувати про виявлену невідповідність.

Афлатоксин-В1 — отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Раніше до України завезли отруйний і небезпечний для здоров'я арахіс з Єгипту.

Також повідомлялося, що у магазинах Києва виявили небезпечне румунське печиво з отруйною речовиною.

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