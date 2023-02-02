До України завезли фальсифікованих ліків на понад 30 мільйонів: посадовиці Держлікслужби висунули підозру

За даними слідства, чиновниця допомогла приватному підприємцю затвердити документи з неправдивими відомостями, внаслідок чого до України завезли фальсифікованих ліків на 32 мільйони гривень.

Служба безпеки повідомила про підозру керівниці одного з департаментів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка сприяла завезенню до України та продажу фальсифікованих ліків.

Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці викрили та заблокували незаконний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 млн грн.

Слідство встановило, що посадовиця сприяла затвердженню в офіційних документах неправдивих відомостей щодо лікарських засобів на користь приватного підприємця.

Фото: Служба безпеки України

"Висновки комплексних експертиз підтвердили невідповідність імпортованих ліків нормам законодавства України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Керівнику комерційної структури та держслужбовиці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 321-1 ККУ (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів).

Служба безпеки України продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення.

"Вживаються заходи для вилучення з обігу фальсифікованих лікарських засобів", - зазначили в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, чиновників Одеської ОВА викрили на розтраті бюджетних коштів на закупівлях продуктів для ЗСУ.

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