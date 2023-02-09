До України завезли шкідливий сироп Monin для кави: чим він небезпечний

В Україні виявили шкідливий для здоров'я сироп для кави, який експортувався з Франції. У його складі перевищено вміст барвника E124, що у такій дозі небезпечний для здоров'я.

Про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Концентрований напій експортувався з Франції до України. Виробник - GEORGES MONIN, France. Одержувач: ТзОВ "ПРОБАР", провулок Індустріальний, 23, м. Київ.

Зазначається, що повідомлення надійшло від системи швидкого реагування з харчових продуктів та кормів (RASFF). Українців закликають, у разі виявлення напою в обігу звернутися до Держпродспоживслужби

Що відомо про шкоду барвника

Добавку E широко використовують для фарбування продуктів у кондитерської промисловості, у виробництві напоїв, морозива, пудингів, десертів, фруктових консервів; застосовується при виготовленні рибо- та м'ясопродуктів, молочних десертів, тортів і сирних виробів.

E 124 (Понсо 4R) у США, Фінляндії, Норвегії й деяких інших країн внесений до списку заборонених речовин. Аджен цей канцероген може спровокувати розвиток онкологічних захворювань. Також барвник є сильним алергеном, може викликати анафілактичний шок, або приступ ядухи в астматиків і людей з неприйняттям аспірину. Барвник входить до списку барвників, що призводять до підвищення гіперактивності у дітей.

Втім, добавка дозволена для застосування в харчовій промисловості в Україні як така, що не завдає шкідливого впливу на організм людини, якщо дотримуватися припустимих доз.

Нагадаємо, до України завезли партію горіхів їз Бразилії з підвищеним вмістом афлатоксинів, які викликають появу раку печінки. У них - перевищення максимального рівня афлотоксинів - отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів.

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