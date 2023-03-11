До України завезли вбивчі морепродукти: якої компанії і де вони можуть бути

До України із Франції завезли заражені норовірусом устриці виробника Les jardins ostréicoles de tatihou.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

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Зазначається, що 2 березня фахівці отримали повідомленні через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) про виявлення норовірусу в устрицях Crassostrea gigas.

Відомо, що морепродукти експортувалися з Франції, а пакувальник Friulpesca SRL, Italy. В Україні устриці завезли до ТзОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".

Чим небезпечний норовірус

Норовірусна інфекція може спричиняти сильну блювоту та діарею, які починаються раптово. Ці вірусти дуже заразні. Зазвичай поширюються через інфіковані їжу чи воду або через забруднені поверхні. Також норовіруси також можуть поширюватися через тісний контакт із хворою людиною. Вони спричинюють 6–17 % випадків гострих кишкових інфекцій. У країнах, що розвиваються, щороку спричинюють понад 200 тисяч летальних випадків

Ознаки та симптоми норовірусної інфекції можуть початися раптово та включати:

нудота;

блювання;

біль у шлунку або спазми;

діарея;

погане самопочуття;

субфебрильна температура;

біль у м’язах.

Нагадаємо, нещодавно з Латвії завезли морепродукти із небезпечним канцерогеном. У них виявили кадмій, який заборонений у країнах ЄС.

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