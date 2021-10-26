До України завезли заражену гречку з Росії: чим небезпечна крупа

До України завезли заражену гречку з Росії: чим небезпечна крупа

До України завезли понад 120 тонн небезпечної гречки.

До України завезли понад 120 тонн зараженої гречки з Росії. У вантажі з крупою виявили отруйну рослину - амброзію полинолисту (Ambrosia artemisiifolsa L.).

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

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Небезпечний вантаж прибув на залізничну станцію "Вовчанськ", що у Харківській області, ще 20 жовтня.

"20.10.2021 державними фітосанітарними інспекторами відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області при проведенні фітосанітарного контролю вантажу з гречкою у кількості 130,78 т, який прибув на залізничну станцію "Вовчанськ" регіональної філії “Південна залізниця” АТ “Укрзалізниця” з Російської Федерації, виявлено регульований шкідливий організм - амброзію полинолисту", - йдеться у повідомленні.

Як запевнили у відомстві, до вантажу застосували фітосанітарні процедури. На підставі виявленого порушення склали нотифікацію.

Чим небезпечна амброзія

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolsa) – це отруйна рослина із сімейства айстрових. Її пилок викликає у людей алергію, під час цвітіння у деяких спостерігається захворювання, яке має назву амброзійний поліноз.

Симптоми:

головний біль

кашель, утруднене дихання та хрипи

свербіж очей і вух, сльозотеча

першіння в горлі

нежить, закладеність носа

чхання

зниження нюху чи смаку

набрякла або посиніла шкіра під очима

погана якість сну

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