До України зайшов потужний циклон: по всій країні оголошено штормове попередження

До України зайшов потужний циклон: по всій країні оголошено штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

Штормове попередження по всій країні. До України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі і мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 листопада.

Зазначається, що найбільше клопоту може завдати вітер - на найближчий тиждень його пориви можуть сягати швидкості 15-20 метрів за секунду. Це вже відчули в окупованому Криму. Там повалені сотні дерев, розбиті автомобілі, обірвані лінії електропередач, понад 40 тисяч людей лишилися без світла.

Потроху негода може підніматися на материкову частину країни, тож жителям південних областей рятувальники радять бути особливо пильними.