До України зі США надійшов перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання – Брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що до України вже надійшов перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури.

Про це дипломатка написала в Мережі.

Зокрема, Брінк подякувала за роботу українській ППО під час чергової масованої ракетної атаки з боку Росії вранці 16 грудня.

Також читайте Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет-2023: скільки отримає Україна

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе", – йдеться в заяві пані посла.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що з військової бази США до України вирушив літак з енергетичним обладнанням на суму близько 13 млн дол. Це перший транш допомоги від США в розмірі 53 млн дол, про який було оголошено наприкінці листопада.

Додамо, що кількома днями раніше президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму 275 млн дол.

"США повинні розробити систему, яка буде підтримувати Україну на довгі роки" – Мирослава Гонгадзе

Читайте також: