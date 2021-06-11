До України знову суне похолодання: коли і у яких регіонах знизиться температура

Похолодання протримається декілька днів.
До України знову йде похолодання, яке буде супроводжуватися ще й грозовими дощами.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Так, за її прогнозом, у неділю, 13 червня, в західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині передбачається зниження температури повітря до +16+20 градусів.
На Півдні, Сході, у більшості центральних областей вдень очікується +20+26 градусів.
У Києві у неділю також посвіжішає. "Неділя. Дощ, гроза. Зниження температури повітря до +19 градусів", - зазначає Наталія Діденко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у +39 градусів.