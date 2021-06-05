До України знову сунуть дощі та грози: прогноз погоди на 6 та 7 червня

Удень стовпчики термометрів показуватимуть не вище 26 градусів.
У неділю, 6 червня, до України переміститься циклон і майже весь наступний тиждень погода буде нестійкою та вологою. Періодично місцями йтимуть дощі з грозами.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Температура повітря у неділю та понеділок, 6 та 7 червня, істотно не зміниться, буде помірно тепло, сильної спеки не очікується. Вночі 8-14 градусів, удень 17-23 градуси, у західних та південних областях до 26 градусів.
Вітер північно-західний, у південно-східній частині - південно-західний, 7-12 м/с.
У Києві 6 червня місцями невеликий дощ. Удень 7 червня помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14 градусів, удень 20-22 градуси.
Раніше Укргідрометцентр оприлюднив офіційний прогноз погоди на червень. Цьогорічний перший місяць літа буде на один-півтора градуси теплішим, ніж попередні.