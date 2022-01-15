До України знову йдуть морози: коли чекати на зниження температури

До України знову йдуть морози: коли чекати на зниження температури

За прогнозом Діденко, похолодання буде незначним.

Після відлиги до Україні знову прийде похолодання.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближче суттєвіше похолодання (хоча й не сильне) очікується 17-19 січня", - написала вона.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 17-18 січня температура почне знижуватися на заході та сході країни - вночі у Карпатському регіоні та в східних областях очікується 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. 19 січня, на Водохреще, стане холодніше майже на всій території країни - вночі 4-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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