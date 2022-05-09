До України знову йдуть заморозки: у яких регіонах і коли чекати на холодні ночі

До України знову йдуть заморозки: у яких регіонах і коли чекати на холодні ночі

Вночі 10 та 11 травня в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Заморозки 10-11 травня також очікуються і у Київській області. Натомість у Києві нічних заморозків у ці дні не буде. Водночас у Києві та області 10-12 травня вдень переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також пожежна небезпека 10-12 травня буде переважати і майже у всій країні, крім Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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