До українських портів безперешкодно заходять судна, які перед цим були у портах РФ

Експерти проаналізували історію іноземних суден, які спочатку заходили у порти країни-агресорки, а потім до портів України.

До Українських портів заходять іноземні торгівельні судна, які перед цим зупинялись у портах Росії.

Таких висновків дійшла група експертів, які провели аналіз історії портів заходу іноземних суден, що перебували в українських портах Чорного моря та ріки Дунай, інформує BlackSeaNews.

Також читайте Стало відомо, як загарбники хочуть використати порт Маріуполя

Видання повідомляє, що експерти редакції та Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" проаналізували історію портів судна Professor B (Container Ship, IMO: 8401523). В результаті перевірки зʼясувалось, що судно перебувало на якірній стоянці в територіальних водах Румунії поблизу Сулінського гирла річки Дунай та очікувало проходу до українського порту Рені.

"Це судно було нам знайоме, оскільки входить до переліку суден "зернового флоту", що задіяні в експорті українського зерна з портів Одеської області (заходило до портів в Чорноморську в жовтні 2022 та в Одесі в грудні 2022)", – йдеться у матеріалі.

Проте увагу привернув інший рейс цього судна. Експерти встановили, що з 2 березня 2023 року по 21 березня 2023 року воно перебувало на розвантаженні в Керченській протоці, на рейдовій якірній стоянці №471 російського порту "Кавказ". Після розвантаження 21 березня 2023 року Professor B безперешкодно прибув до Ізмаїльського морського торговельного порту в Україні. Вже 5 квітня він був там.

"Прямий рейс з російського порту до українського в умовах війни спочатку здався нам якимось випадковим збігом обставин, але ми вирішили більш широко перевірити наявність/відсутність подібних рейсів інших суден. Без особливих зусиль ми знайшли досить значну кількість суден, що перебували в російських портах, а через деякий час прийшли до портів України", – зауважують експерти.

Серед таких суден, зокрема:

Magpie S General Cargo під прапором Ліберії, прибуло до порту Ізмаїл з російського порту Новоросійськ 5 травня 2023 року;

Besiktas Iceland Tanker під прапором Мальти, прибуло до порту Ізмаїл з російського порту Новоросійськ 10 травня 2023 року;

Envar General Cargo під прапором Панами, прибуло до порту Ізмаїл з російського порту Новоросійськ 8 травня 2023 року;

Aliye Hanim General Cargo під прапором Туреччини, прибуло до порту Ізмаїл з російського порту Новоросійськ 24 травня 2023 року.

Експерти дійшли висновків, що візити до портів України торговельних суден іноземних судновласників, шо до цього перебували з візитами в чорноморських портах Росії не є масовим явищем. Проте ця практика доволі поширена і вимірюється це десятками суден.

"Із точки зору безпеки української інфраструктури та протидії можливим диверсійним діям варто прийняти спеціальні рішення щодо неможливості суб'єктам морського бізнесу фрахтувати для перевезення вантажів до/з українських портів судна, що виконують рейси до портів РФ. Або просто заборонити таким суднам заходити до портів України. Для аналогії наведемо приклад з нещодавнього 11-го пакету санкцій ЄС, які забороняють суднам будь-якої країни, що перевозили російську нафту на порушення санкцій ЄС, заходити до портів країн-членів ЄС", – наголосили в матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія покине "зерновий коридор" у липні 2023 року. На думку пані посла МЗС з особливих доручень Ольги Трофімцевої, це станеться у 99.9%.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Британії назвала вимогу РФ для подовження зернової угоди.

Читайте також: