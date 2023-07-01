До українських портів безперешкодно заходять судна, які перед цим були у портах РФ

Експерти проаналізували історію іноземних суден, які спочатку заходили у порти країни-агресорки, а потім до портів України.
До Українських портів заходять іноземні торгівельні судна, які перед цим зупинялись у портах Росії.
Таких висновків дійшла група експертів, які провели аналіз історії портів заходу іноземних суден, що перебували в українських портах Чорного моря та ріки Дунай, інформує BlackSeaNews.
Видання повідомляє, що експерти редакції та Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" проаналізували історію портів судна Professor B (Container Ship, IMO: 8401523). В результаті перевірки зʼясувалось, що судно перебувало на якірній стоянці в територіальних водах Румунії поблизу Сулінського гирла річки Дунай та очікувало проходу до українського порту Рені.
"Це судно було нам знайоме, оскільки входить до переліку суден "зернового флоту", що задіяні в експорті українського зерна з портів Одеської області (заходило до портів в Чорноморську в жовтні 2022 та в Одесі в грудні 2022)", – йдеться у матеріалі.
Проте увагу привернув інший рейс цього судна. Експерти встановили, що з 2 березня 2023 року по 21 березня 2023 року воно перебувало на розвантаженні в Керченській протоці, на рейдовій якірній стоянці №471 російського порту "Кавказ". Після розвантаження 21 березня 2023 року Professor B безперешкодно прибув до Ізмаїльського морського торговельного порту в Україні. Вже 5 квітня він був там.
"Прямий рейс з російського порту до українського в умовах війни спочатку здався нам якимось випадковим збігом обставин, але ми вирішили більш широко перевірити наявність/відсутність подібних рейсів інших суден. Без особливих зусиль ми знайшли досить значну кількість суден, що перебували в російських портах, а через деякий час прийшли до портів України", – зауважують експерти.
Серед таких суден, зокрема:
- Magpie S General Cargo під прапором Ліберії, прибуло до порту Ізмаїл з російського порту Новоросійськ 5 травня 2023 року;
- Besiktas Iceland Tanker під прапором Мальти, прибуло до порту Ізмаїл з російського порту Новоросійськ 10 травня 2023 року;
- Envar General Cargo під прапором Панами, прибуло до порту Ізмаїл з російського порту Новоросійськ 8 травня 2023 року;
- Aliye Hanim General Cargo під прапором Туреччини, прибуло до порту Ізмаїл з російського порту Новоросійськ 24 травня 2023 року.
Експерти дійшли висновків, що візити до портів України торговельних суден іноземних судновласників, шо до цього перебували з візитами в чорноморських портах Росії не є масовим явищем. Проте ця практика доволі поширена і вимірюється це десятками суден.
"Із точки зору безпеки української інфраструктури та протидії можливим диверсійним діям варто прийняти спеціальні рішення щодо неможливості суб'єктам морського бізнесу фрахтувати для перевезення вантажів до/з українських портів судна, що виконують рейси до портів РФ. Або просто заборонити таким суднам заходити до портів України. Для аналогії наведемо приклад з нещодавнього 11-го пакету санкцій ЄС, які забороняють суднам будь-якої країни, що перевозили російську нафту на порушення санкцій ЄС, заходити до портів країн-членів ЄС", – наголосили в матеріалі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія покине "зерновий коридор" у липні 2023 року. На думку пані посла МЗС з особливих доручень Ольги Трофімцевої, це станеться у 99.9%.
Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Британії назвала вимогу РФ для подовження зернової угоди.
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