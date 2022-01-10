До українських сіл поїдуть мобільні бригади для COVID-вакцинації населення: деталі

До українських сіл поїдуть мобільні бригади для COVID-вакцинації населення: деталі

Таким чином людей планують заохотити до вакцинації.

В Україні у села поїдуть мобільні бригади для забезпечення доступності COVID-щеплення для місцевого населення.

Про це йшлося на селекторній нараді у президента України 10 січня.

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Зазначається, що МОЗ планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, аби заохотити сільське населення вакцинуватися і забезпечити їм таку можливість.

Своєю чергою, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що показники захворюваності на COVID-19 продовжують демонструвати позитивну динаміку, зокрема на сьогодні кількість хворих становить 92,3 тис. осіб, із них госпіталізовано 14,7 тис.

Натомість за даними правоохоронців, у січні поліція відкрила 91 кримінальну справу щодо фейкових "ковідних" документів, з яких 60 – за підробку документів. Вручено 29 підозр, 50 обвинувальних актів передано до суду.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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