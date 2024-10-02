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До Українського легіону зголосилась мізерна кількість охочих - Міноборони Польщі

До Українського легіону зголосилась мізерна кількість охочих - Міноборони Польщі

До Українського легіону зголосилась мізерна кількість охочих - Міноборони Польщі

Іноземний легіон в Україні

Польща мала відповідала за підготовку, а Київ - за заохочення до вступу. 

У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що до Українського легіону зголосилась мізерна кількість охочих. 

Про це розповів голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, пише Wirtualna Polska.

Він пригадав, що у липні прем'єр-міністр Дональд Туск підписав угоду з президентом Володимиром Зеленським, згідно з якою мав бути створений Легіон із українців, які проживають у Польщі. Охочі мали пройти навчання та озброїти. Польща мала відповідала за підготовку, а Київ - за заохочення до вступу. 

"Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною. Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про формування нового військового підрозділу.

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